FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Absatzeinbruch in China hat der Volkswagen-Konzern im März wegen der Folgen des Coronavirus einen massiven Verkaufsrückgang in Europa verzeichnet. Wie die Wolfsburger mitteilten, setzten sie weltweit 623.000 Fahrzeuge ab, das sind knapp 38 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In der Region China inklusive Hongkong brachen die Verkäufe um fast 36 Prozent ein, in Westeuropa sogar nun um 45 Prozent. In den ersten drei Monaten sank der Konzernabsatz um 23 Prozent auf 2,0 Millionen Fahrzeuge.

Auch in den übrigen Regionen ging es im vergangenen Monaten abwärts. In Nordamerika brachen die Verkäufe des Konzerns um 42 Prozent ein, in Südamerika um 24 Prozent. Grund für den rasanten Einbruch sind Werksschließungen und der Nachfrageeinbruch wegen der Pandemie. Bei den Marken verzeichnete die Kernmarke Volkswagen und Audi einen Einbruch um 38 Prozent. Skoda sackte um knapp 37 Prozent ab, Seat sogar um 43 Prozent. Die Nutzfahrzeuge verbuchten ebenfalls allesamt Verluste, angeführt von Scania mit 33 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2020 05:02 ET (09:02 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.