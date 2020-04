Die Aktienkurse der Deutsche Bank AG versuchen sich an einer langfristigen Bodenbildung. Nach 88% Kursverlust in den vergangenen zehn Jahren scheint das Vertrauen der Anleger in den Titel verloren. Die Charttechnik entspannt sich zumindest im kurzfristigen Bereich. Vielleicht wird mehr daraus. Dafür aber müsste die 200-Tagelinie nach oben...

Den vollständigen Artikel lesen ...