NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 40,50 auf 32,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sie bevorzuge aktuell Aktien, die weitgehend verschont von möglichen negativen Einflüssen der Corona-Krise bleiben oder mittelfristig nur leicht davon belastet sein dürften, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Freitag vorliegenden Studie zu europäischen Medizintechnik-Unternehmen. Auch Unternehmen mit Selbsthilfepotenzial gehörten dazu. Siemens Healthineers ordnet sie allerdings in keine dieser drei Kategorien ein./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 06:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

