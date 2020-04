Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Aktienmärkte haben sich in den vergangenen zwei Wochen gut geschlagen. Der DAX ist auf gutem Weg, die nächste Gewinnwoche zu realisieren. Dabei trotzt der Leitindex unter anderem schwachen US-Daten. Für Folker Hellmeyer von Solvecon Invest kamen die schlechten Zahlen vom Arbeitsmarkt und der enttäuschende Empire State Index ohnehin nicht überraschend. Gleichzeitig sieht der Experte bei den heute veröffentlichten Daten aus China positive Tendenzen. Unterdessen versuchen Regierungen und Notenbanken weiter mit massiven Maßnahmen die Wirtschaft zu stützen. Hellmeyer lobt den Drei-Stufen-Plan von Donald Trump, sieht die USA in ihrer Struktur Europa allerdings deutlich unterlegen. Außerdem geht es im folgenden Interview um die Probleme in der Autoindustrie und die jüngsten Entwicklungen bei Gold und Öl.