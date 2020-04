Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen/Dortmund (pts019/17.04.2020/11:35) - Kürzlich konnte sich die INTERHOMES AG ein rund 12.600 qm großes Grundstück in der Ruhr-Metropole sichern. Hier errichtet der überregional tätige Wohnbauträger ab 2021 insgesamt 34 Eigenheime, davon 9 geförderte Mieteinfamilienhäuser. Ein rechtskräftiger Bebauungsplan wird für Ende 2020 erwartet. Das zu bebauende Areal liegt im östlichen Teil Dortmunds im Stadtteil Husen und ist aktuell noch nicht erschlossen. Die INTERHOMES AG plant hier einen Bebauungsmix aus Reihen- und Doppelhäusern, von denen 9 der Reihenhäuser als öffentlich geförderter Wohnungsbau angeboten werden. Der Verkaufsstart der Eigenheime startet nach aktueller Planung Anfang 2021. "Wir freuen uns sehr, mit diesem neuen Familien-Wohngebiet nach Dortmund zurückzukehren", freut sich Frank Vierkötter, Vorstandsvorsitzender der INTERHOMES AG. Mit dem Grundstück an der Husener Straße schließt das Unternehmen an frühere Erfolge in Dortmund an: Zwischen 2012 und 2015 entstanden mit dem Quartier "Heimvorteil Hohenbuschei" bereits 56 Reihen- und Doppelhäuser direkt am Trainingsgelände des BVB. Weitere aktuelle Baugebiete der INTERHOMES AG im Rhein-Ruhr-Gebiet finden sich in Essen und Gelsenkirchen. Dort entsteht bezahlbarer Wohnraum mit Einfamilienhäusern der Produktlinie "Startho-mes". In Köln-Merheim baut das Unternehmen mit "Romantica" 40 Familienhäuser und in Düsseldorf entsteht mit dem "Wacholderbogen" ein neues Wohnquartier mit 36 Reihen- und Doppelhäusern. Weitere Informationen finden Sie jederzeit unter https://www.interhomes.de (Ende) Aussender: INTERHOMES AG Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt Tel.: +49 421 8411 233 E-Mail: swagner-arndt@interhomes.de Website: www.interhomes.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200417019

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2020 05:35 ET (09:35 GMT)