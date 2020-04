Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die ordentliche Hauptversammlung der Biofrontera AG (ISIN DE0006046113/ WKN 604611) soll für den 28.05.2020 einberufen werden, so die Biofrontera AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:Die Gesellschaft hat am 16. April 2020 beschlossen, der Hauptversammlung einen Beschlussvorschlag für eine ordentliche Kapitalerhöhung vorzulegen. Dieser Beschlussvorschlag hat u.a. folgende Inhalte: ...

