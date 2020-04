Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Seit Wochen ist festzustellen, dass sich Unternehmen in der gegenwärtigen Corona-Krise neue Kreditlinien einräumen lassen und sich über den Kapitalmarkt oder über eine staatliche Förderbank Fremdkapital beschaffen, so die Börse Stuttgart.Zuletzt hätten sich die deutschen Automobilproduzenten Daimler und Volkswagen 1,5 Milliarden Euro bzw. 2,15 Milliarden Euro am Anleihenmarkt besorgt. Daimler habe sich darüber hinaus einen 12 Milliarden schweren Konsortialkredit gesichert. Die Deutsche Bahn habe im laufenden Jahr in mehreren Anleihetranchen bereits 2,6 Milliarden Euro am Markt aufgenommen. Durch die verhängten Kontaktsperren aufgrund der Corona-Pandemie seien das Reiseverkehrsaufkommen und somit auch die Einnahmen des Bahn-Konzerns sehr deutlich gefallen. ...

