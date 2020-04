New York (www.fondscheck.de) - In der Finanzkrise 2007 bis 2009 hatten Hedgefonds und Private-Equity-Anlagen mit schlechter Presse zu kämpfen, so die Experten von Neuberger Berman.Die Kritik sei jedoch nicht immer berechtigt gewesen, denn keiner der beiden Sektoren habe die Krise verursacht, auch wenn sie wohl eine gewisse Rolle gespielt hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...