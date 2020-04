Marius ist mit 25 schon Unternehmensberater und hat es auch geschafft das Thema Geldanlage bereits professionell anzugehen, was nur für eine Minderheit seiner hart arbeitenden Kollegen gelten dürfte. Auch trennt er konsequent die Aktien nach verschiedenen Strategien und Brokern von denen er ingesamt 3 hat: Bei Comdirect führt er sein Dividendendepot mit Aktien wie Bayer und Gazprom. Bei Consors gibt es Aktien die man den Dividendenwachstumswerten bzw. Qualitätsaktien wie LVMH und Disney zuordnen kann. Bei dem 1 Euro Broker investiert er in Wachstumsaktien wie Spotify etc. Meine Meinung (Mit einem Ratschlag für Unternehmensberater) zu den durchaus umfassenden Portfolio findet man […] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...