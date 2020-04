HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die kurzfristigen Verwerfungen durch die Covid-19-Krise seien heftig und unvermeidbar, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zugleich seien diese aber eine klare Chance für die beiden Sportartikelhersteller Adidas und Puma, um stärker und besser aufgestellt aus der Krise hervorzugehen. Er hob den Stellenwert der Liquidität hervor, um ausreichend Kraft für Langfristinvestitionen zu haben, insbesondere den Online-Handel betreffend./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

ADIDAS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de