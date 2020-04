FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von HeidelbergCement haben sich am Freitagmittag an die Spitze des Dax gesetzt. Mit einem Aufschlag von 8,2 Prozent auf 41,21 Euro legten sie fast doppelt so stark zu wie der deutsche Leitindex. Zuvor hatten die Anteilsscheine des Zementherstellers im Verlauf der Börsenwoche mehr als 13 Prozent eingebüßt.



Die weltweite Baukonjunktur als Maßgeber für die Aktien dürfte 2020 von Rezession geprägt sein, sagte Analyst Volker Stoll von der Landesbank Baden-Württemberg. "Die Negativtendenzen sollten aber eingepreist sein". Im kommenden Jahr sei mit einer Erholung der Märkte zu rechnen. Mittelfristig böten sich Anlegern daher Kurschancen./bek/jha/



