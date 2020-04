Köln (ots) - Künstler stellt sein Gemälde "Kerze" für Corona-Solidaritätsaktion zur Verfügung - 41 namhafte Künstler spenden bei "Notgeld"-Benefiz-Aktion Kunstwerke für Hilfsbedürftige der Corona-Krise in KölnKöln. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" erscheint an diesem Samstag (18. April) mit einem Exklusiv-Abdruck von Gerhard Richters Gemälde "Kerze". Das weltberühmte Bild aus dem Jahr 1982 wird mit Erlaubnis des in Köln lebenden Künstlers auf einer ganzen Zeitungsseite zum Herausnehmen veröffentlicht.Der exklusive Abdruck steht in Zusammenhang mit einer am Samstag startenden großen Solidaritäts-Aktion "Notgeld" der Kölner Vereine "Kunst hilft geben" und "Wir helfen" für Betroffene der Corona-Krise. Zu den Unterstützern gehören 41 namhafte Künstler, unter ihnen Rosemarie Trockel, der Fotograf Boris Becker und HA Schult (alle Köln). Sie stellen der Aktion eigene Werke zur Verfügung, Gerhard Richter unter anderem 30 Sonderdrucke der "Kerze" für 15.000 bzw. 25.000 Euro.Der Erlös kommt unter anderem Kölner Obdachlosen-Einrichtungen zugute, aber auch der Aktion "Wir helfen" des "Kölner Stadt-Anzeiger", die ausgegrenzte Kinder und Jugendliche unterstützt."Kunst erweist sich in der Krise als ein besonders wertvolles Gut - im doppelten Sinn", sagte der Chefredakteur des "Kölner Stadt-Anzeiger", Carsten Fiedler. Er dankte Richter für seine großzügige Unterstützung. "Ich bin sicher, dass unsere Leser den Druck von Richters 'Kerze' als ein Zeichen der Ermutigung und Hoffnung aufbewahren werden."Die "Wir helfen"-Vorsitzende Hedwig Neven DuMont zeigte sich gerührt von der Solidaritätsaktion und von Richters Beitrag. "Menschen am Rand der Gesellschaft, die es ohnehin schwer haben, werden unter den sozialen Folgen der Corona-Krise besonders zu leiden haben. Sie brauchen gerade jetzt unsere Hilfe."Über die Verwendung der Erlöse - erwartet wird ein mittlerer sechsstelliger Betrag - entscheidet ein Vergabe-Gremium, bestehend aus Hedwig Neven DuMont ("wir helfen"), Dirk Kästel von "Kunst hilft geben" sowie dem Kölner Pfarrer und alternativen Ehrenbürger Franz Meurer. Die Liste der Werke:www.kunsthilftgeben.dePressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/4573667