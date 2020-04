Während die Sportler aller großen US-Profisport-Ligen pausieren, gehen die WWE-Wrestler weiter ihrer Tätigkeit nach. Daran dürfte sich auf absehbare Zeit nichts ändern, denn WWE (WKN: 928669) ist zur Freude vieler Fans als systemrelevant erklärt worden. Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, wurde die WWE am 9. April offiziell als "essential business" in Florida eingestuft. Damit darf das Unternehmen Live-Übertragungen und -Shows aus dem lokalen Trainingscamp in Orlando durchführen. Neben einer Millionenspende ...

