Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das amerikanische Kurier- und Logistikunternehmen FedEx emittiert zwei neue US-Dollar-Anleihen, so die Börse Stuttgart.Unter der (ISIN US31428XBZ87/ WKN A28V0B) finde sich eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 750 Millionen US-Dollar und einer Fälligkeit am 15.05.2030. Der Nominalzins betrage 4,25 Prozent. Die zweite Anleihe (ISIN US31428XCA28/ WKN A28V0C) habe ein Emissionsvolumen von 1,25 Milliarden US-Dollar und werde am 15.05.2050 zurückbezahlt. Die Nominalverzinsung betrage bei dieser Anleihe 5,25 Prozent. ...

