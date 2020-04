Stuttgart (ots) - Damit Kunden auch bei geschlossenen Häusern weiterhin stationär einkaufen können, hat Breuninger einen deutschlandweiten Bestell- und Beratungsservice eingerichtet. Ab sofort informieren und beraten die Breuninger Stilexperten virtuell von der Verkaufsfläche aus den Häusern - individuell und persönlich zugeschnitten auf den jeweiligen Kundenwunsch. Auch die Breuninger Friseure nehmen digital Beratungen vor sowie Produktbestellungen entgegen, bis die Salons am 04. Mai 2020 wieder für den regulären Betrieb öffnen. Termine hierfür können ab sofort vereinbart werden.Durch den verabschiedeten Bundesbeschluss vom 15.04.2020 sind Verkaufsflächen, die die behördlichen Vorgaben von max. 800 Quadratmetern übersteigen zurzeit nicht erlaubt. Um trotzdem virtuell für Kunden da zu sein und nach einer erfolgreichen Testphase, hat das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen ab sofort deutschlandweit einen interaktiven Bestell- und Beratungsservice eingerichtet. Von Montag bis Freitag stehen Verkaufsberater der verschiedenen Abteilungen des Flagship-Stores in Stuttgart von 10:00 bis 17:00 Uhr für Kundenanfragen zur Verfügung. Ob persönliche Beratung zu den neuesten Trends, Informationen zum Lieblingsprodukt oder eine komplette Outfitzusammenstellung - das Knowhow der Breuninger Experten kommt auf Wunsch künftig per Telefon, WhatsApp oder FaceTime direkt von der Verkaufsfläche zum Kunden nach Hause. Die jeweiligen Durchwahlen sind unten aufgelistet.Doch nicht nur der Stuttgarter Flagship Store ist auf diese Weise erreichbar: Kunden, die gerne ihre Breuninger Häuser in Düsseldorf, Nürnberg, Leipzig, Erfurt, Freiburg, Sindelfingen, Ludwigsburg, Reutlingen, Karlsruhe und Frankfurt erreichen wollen, erhalten über den Breuninger Kundenservice unter der Telefonnummer 0711/2110 einen individuellen Beratungstermin mit einem Verkaufsmitarbeiter aus dem gewünschten Breuninger Haus vermittelt.Mit diesem persönlichen Service schafft Breuninger zusätzlich zum Online-Shop (breuninger.com) eine Möglichkeit, bequem von zuhause aus einzukaufen und dabei weiterhin von dem persönlichen Austausch und Fachwissen der Breuninger Experten zu profitieren. Die gewünschten Produkte werden unmittelbar in den Häusern verpackt und innerhalb von zwei bis sechs Werktagen versandkostenfrei nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz geliefert.Der neuartige Bestell- und Beratungsservice wird ebenso von den Breuninger Friseuren angeboten: Bis die Salons in Stuttgart, Sindelfingen und Ludwigsburg ab dem 04. Mai 2020 wieder den regulären Betrieb aufnehmen, können Kunden Styling- und Pflegeprodukte komfortabel per Telefon oder E-Mail bestellen und sich hierzu von den Experten beraten lassen. Terminwünsche für den Besuch in den Salons werden ab sofort unter der Rufnummer 0711 / 211-1990 entgegengenommen.Kontaktdaten Breuninger ServicesBreuninger Bestell- und Beratungsservice (für Breuninger Card Kunden)Die Verkaufsberater der gewünschten Abteilungen im Stuttgarter Flagship-Store sind wochentags von 10:00 bis 17:00 Uhr unter den folgenden Rufnummern erreichbar.Damen: 0152 / 23228491Herren, Herrenschuhe: 0162 / 2530373Beauty, Luxus/Lederwaren: 0162 / 2645546Wäsche, Kinder, Damenschuhe: 0162 / 2530374Sport, Subway: 0162 / 2530379Home & Living: 0162 / 2530379Beauty: 0711 / 2111438 Ein individueller Beratungstermin mit einem anderen Breuninger Haus kann telefonisch über den Breuninger Kundenservice unter 0711 / 2110 vereinbart werden. Bestellservice und Terminvereinbarung Die Friseure (für Breuninger Card Kunden)Die Mitarbeiter sind montags, mittwochs und freitags von 10:00 bis 16:00 Uhr erreichbar: Telefon: 0711 / 2111990 E-Mail: diefriseure@breuninger.deE. 