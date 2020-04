Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Luxemburg (pta023/17.04.2020/13:10) - Zum ersten Mal wird eine der fortschrittlichsten und innovativsten Organisationen der Welt im Bereich Verteidigungstechnologie (das Direktorat für Forschung und Entwicklung im Verteidigungsbereich des israelischen Verteidigungsministeriums - DDR&D, auch bekannt als "MAFAT") und eine Private-Equity-Firma (Chartered Group, Hauptsitz: Singapur, Vorsitzender: Eyal Agmoni) bei der Entwicklung von Dual-Use-Technologien in einem breiten Spektrum verschiedener Hochtechnologiebereiche kooperieren. Hierzu zählen die Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten, Photonik, fortgeschrittene Energieentwicklung und autonome Systeme, um nur einige zu nennen.



Israel ist als führend in fortschrittlichen Technologien anerkannt, und Investitionen aus Japan in Israel sind in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Da immer mehr Delegationen führender japanischer Firmen nach israelischen Start-ups und Innovationen Ausschau hielten, war es notwendig, ein Vehikel zu schaffen, das japanischen Unternehmen Zugang zu Technologien verschafft, die ihnen sonst nicht zur Verfügung stünden.



Zusammenarbeit zwischen der Chartered Group und dem MAFAT zur Inkubation und Beschleunigung einzigartiger Technologien in einem breiten Spektrum von Hochtechnologiebereichen mit doppeltem Kommerzialisierungspotenzial in Japan und Israel.



Die Chartered Group nahm mit der MAFAT Kontakt auf, um eine Kooperation zu etablieren und Investitionen in Technologieunternehmen mit Dual-Use Technologie zu verstärken. Die Zusammenarbeit wird Entwicklungsrisiken erheblich verringern und die MAFAT in die Lage versetzen, die Zahl technologischer Lösungen, welche dem israelischen Verteidigungssystem zur Verfügung stehen, zu erhöhen. Hierfür werden Entwicklungen aus dem Privatsektor genutzt. Ein Beispiel ist die Investition der Chartered Group in InnerEye Ltd., ein Unternehmen, das Systeme und Lösungen für die Kombination von menschlicher- und künstlicher Intelligenz ("KI") entwickelt. Es agiert zudem auf dem Gebiet der Anwendungen für Märkte, in denen menschliches Fachwissen und Wissen die KI-Rechenleistung ergänzt.



Derzeit ist die Chartered Group dabei, einen neuen Singapur-Fonds zu lancieren: Japan Israel High Tech Ventures 2 LP ("JIHTV2"), welcher hauptsächlich in Beteiligungen an israelischen Technologieunternehmen investieren wird. JIHTV2 strebt Kapitalzusagen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar an. Der neue Fonds wird die Zusammenarbeit, Co-Investitionen und die Gründung von Unternehmen in Japan erleichtern. Eyal Agmoni, Vorsitzender der Chartered Group, sagte: "Mit diesem neuen Projekt werden wir japanische Konglomerate anziehen, damit sie Zugang zu vielen neuen Technologien erhalten, zu denen sie normalerweise keinen Zugang haben. Wir werden die Unternehmen in Japan ansiedeln, wodurch die Time-to-Market erheblich verkürzt wird, und mit der Zusammenarbeit mit MAFAT hoffen wir, dass das Portfolio schneller auf den Markt kommt und die Wahrscheinlichkeit eines Ausstiegs steigt.



MAFAT und JIHTV2 werden gemeinsam Ressourcen für das Scouting und die Analyse von Investitionen in Dual-Use-Technologien bereitstellen. Gemeinsam werden sie 50 Millionen US-Dollar für diese gemeinsame Initiative bereitstellen. Zu den wichtigsten Technologien mit Dual-Use, die von diesem Fonds begleitet werden sollen, gehören 1. Superuser-Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten: Gehirn-Maschine-Schnittstelle, Exoskelett, fortgeschrittene Sensoren, Überwachung des Menschen 2. Energie: Batterien hoher Dichte, Fernladen, Hybridlösungen, Hochleistungslaser 3. Autonome Systeme: Bodenrobotik, autonome Algorithmen, Flugkonzepte



Nutzung der einzigartigen israelischen F&E-Innovationsmethoden und des Zugangs der Chartered Group zum japanischen Markt



Dr. Daniel Gold, der Leiter des MAFAT, sagte: "Wir sehen die Zusammenarbeit mit der Chartered Group als eine riesige Chance, unsere Entwicklungen bei der Dual-Use-Tiefentechnologie zum Nutzen sowohl Israels als auch Japans zu erweitern. Wir möchten unsere Interaktion mit dem japanischen Markt verstärken und eine fruchtbare Zusammenarbeit entwickeln, die hoffentlich zu größeren Projekten von Regierung zu Regierung führen wird", sagte Dr. Daniel Gold, der Leiter des MAFAT.



Dov Oster, der Chief Technology Officer des MAFAT, dessen Abteilung die Zusammenarbeit leiten wird, sagte zur Ankündigung: "Innovationen in israelischen Verteidigungs- und Dual-Use-Technologien werden durch das von der Chartered Group investierte Kapital in Verbindung mit strategischen Partnerschaften mit japanischen Blue-Chip-Unternehmen einen erheblichen Schub erhalten. Die technologischen Hauptschwerpunkte dieser Zusammenarbeit werden als missionskritisch angesehen und weisen sowohl auf dem Verteidigungs- als auch auf dem zivilen Markt enorme Wachstumsaussichten auf.



Über MAFAT



MAFAT ist die wichtigste Forschungs- und Entwicklungsorganisation ("F&E") des israelischen Verteidigungsministeriums. Die Organisation unterstützt die gesamte israelische Verteidigungsgemeinschaft, indem sie fortschrittliche wissenschaftliche und technologische Projekte durchführt und verwaltet. MAFAT führt fortgeschrittene Forschung und Entwicklung auf der Grundlage des aktuellen und zukünftigen Bedarfs des Verteidigungsministeriums durch. MAFAT arbeitet eng mit der israelischen Verteidigungsindustrie, großen kommerziellen Unternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen, hochtechnologischen Innovationszentren sowie hochmodernen Start-ups zusammen, um die Umwandlung von Ideen in Werkzeuge vor Ort effizient zu ermöglichen.



Über die Chartered Group



Die Chartered Group ist ein Private-Equity Unternehmen mit globaler Ausrichtung. Vorsitzender der Chartered Group ist Eyal Agmoni, der u.a. Mitglied des Internationalen Beirats der Universität Tel Aviv ist.



Die Investitionen der Chartered Group liegen in fünf Bereichen: Investment Banking, Privatkredite, Immobilien, Gastgewerbe und Technologie. Der Teil "Chartered Technology" investiert in Unternehmen, die bahnbrechende Technologien in weiten Bereichen wie Biomedizin, künstliche Intelligenz und IoT entwickeln, um nur einige zu nennen. Zudem stehen Investitionen in israelische Start-up-Unternehmen in der Frühphase als Ankerinvestor im Fokus, welche über TAU Ventures, dem Risikokapitalfonds der Universität Tel Aviv, durchgeführt werden.



Chartered Investment Germany GmbH (CIG), als Teil der Chartered Group im Segment Investment Banking, entwickelt Produktlösungen und Anlagekonzepte, wodurch Investoren weltweit Zugang zu neuen- und innovativen Investitionsmöglichkeiten erhalten.



