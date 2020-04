Die Deutsche Handelskammer hat am Freitag an Österreich appelliert, die Covid-19-bedingte Grenzschließung zu lockern. "Der Geschäftsverkehr muss funktionieren", meinte die DHK in Wien. Der Grenzverkehr sei für die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Österreich "äußerst wichtig". Die Einschränkungen im Grenzverkehr seien "entsprechend maßvoll zu regeln".Derzeit gebe es "massive ...

