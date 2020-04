marktEINBLICKE um 12: Trump macht Anlegern Hoffnung - Kursfeuerwerk bei Gilead Sciences

Rückenwind für den Dax kommt am Freitag gleich von mehreren Seiten. So kündigte der amerikanische Präsident Donald Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) an, die Wirtschaft seines Landes in drei Phasen wieder zu öffnen. Eine landesweite Schließung könne keine langfristige Lösung sein. Auch die Ankündigung Boeings, bereits in der kommenden Woche die Produktion wieder anlaufen zu lassen, kommt am Markt gut an. Der DAX legt am Freitagmittag zeitweise um über 3 Prozent zu und nähert sich damit wieder der runden 11.000er-Marke an.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +3,1% 10.616 MDAX +2,5% 22.346 TecDAX +1,5% 2.858 SDAX +2,5% 10.123 Euro Stoxx 50 +3,1% 2.898

