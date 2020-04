Im Wohnungsbauprojekt Maximilians Quartier in Berlin realisiert der Energieversorger GASAG Solution Plus ein Energie- mit darin integriertem Mobilitätskonzept. Den Bewohnern stehen u.a. 210 Ladestationen für ihre E-Autos und für das quartierseigene E-Bike- und E-Carsharing-Angebot zur Verfügung. Das Maximilians Quartier entsteht auf einem 4,7 Hektar großen Grundstück an der Forckenbeckstraße nahe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...