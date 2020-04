Von Dave Sebastian

NEW YORK (Dow Jones)--Der Dienstleister für die Ölförderbranche Schlumberger ist im ersten Quartal aufgrund einer Sonderbelastung von 8,5 Milliarden US-Dollar tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Konzern wird die Quartalsdividende um 75 Prozent kürzen und die Investitionen gegenüber 2019 um bis zu 30 Prozent reduzieren.

Der Nettoverlust summierte sich in den ersten drei Monaten auf 7,38 Milliarden Dollar oder 5,32 Dollar je Aktie, im Vorjahr stand ein Gewinn von 421 Millionen Dollar oder 0,30 Dollar zu Buche. Bereinigt verdiente Schlumberger 25 Cent und damit einen Cent mehr als laut Factset von Analysten erwartet.

Die Aktie reagierte im vorbörslichen Handel auf das leichte Übertreffen der Prognose und steigt um 6,8 Prozent.

Der Einmalaufwand steht im Zusammenhang mit der Wertminderung von Goodwill, immateriellen Vermögenswerten und anderen langlebigen Vermögenswerten im Zuge des Einbruchs der Ölpreise und der Covid-19-Pandemie. Dies hatte zu einem "erheblichen" Rückgang der Marktbewertung geführt.

Der Umsatz sank um etwa 5 Prozent auf 7,46 Milliarden Dollar und verfehlte damit die Analystenschätzung von 7,53 Milliarden Dollar.

In Nordamerika sackte er um 17 Prozent auf 2,28 Milliarden Dollar, während er im internationalen Geschäft um 2 Prozent auf 5,12 Milliarden Dollar stieg. Schlumberger will sich angesichts der Verlangsamung der Schieferbohrungen in den USA vom Heimatmarkt zurückziehen und sich auf internationale Projekte konzentrieren.

Aktionäre sollen für das Quartal eine Dividende von je 12,5 Cent erhalten, 75 Prozent weniger als im Vorjahr.

