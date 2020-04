NÜRNBERG (dpa-AFX) - Hinter den 725 000 Betrieben, die bei den Arbeitsagenturen Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter angezeigt haben, verbergen sich in der überwiegenden Mehrzahl kleinere Unternehmen. Die Bundesagentur bestätigte am Freitag entsprechende Informationen des Nachrichtenmagazins "Spiegel". Eine interne Auswertung unter 234 000 der 725 000 Unternehmen zeige, dass es sich bei 89 Prozent um Firmen mit weniger als 100 Mitarbeitern handele. Weniger als ein Prozent der Firmen habe mehr als 250 Mitarbeiter.



Das bestätigt die zuvor vom Management der Bundesagentur für Arbeit geäußerte Vermutung, dass - anders als etwa zur Zeit der Finanzkrise 2008/2009 vor allem kleine und mittelständische Unternehmen die Möglichkeit von Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Betroffen seien vor allem Gaststätten, Praxen für Physiotherapie, Baubetriebe, persönliche Dienstleister wie Friseure oder auch der Kraftfahrzeughandel./dm/DP/jha