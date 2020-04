Mainz (ots) -Woche 17/20Samstag, 18.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieTurbo-Chips, Veggie-Burger & Co.Deutschland 202023.10 Amazon - Die ganze Welt im PappkartonFrankreich 201923.55 Mit Franchise in den RuinDeutschland 20170.40 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman BrothersSingapur 20161.20 Firmen am Abgrund: Marvel - Imperium der SuperheldenUSA 20192.05 Firmen am Abgrund: Nintendo - Die Spiele-LegendeUSA 20182.50 Milliardenspiel in Monaco - Ein Oligarch kauft die Justiz3.35 Bad Banks - Die DokumentationWie neue Player die alte Bankenwelt herausfordernDeutschland 20204.20 Kriminelle KarrierenAllen Stanford - Finanzpirat der KaribikDeutschland 2016Woche 17/20Sonntag, 19.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 heute-show5.40 Faszinierende ErdeKüstenlandschaften6.25 Faszinierende ErdeGletscher7.10 Faszinierende ErdeWüsten7.55 Faszinierende ErdeVulkane8.35 Faszinierende ErdeGebirge9.20 Faszinierende ErdeFlüsse10.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.05 ZDF-HistoryJerusalem - ewiger Kampf um die Heilige StadtDeutschland 201810.40 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieVerlorenes WissenDeutschland 201811.25 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieBrisante FundeDeutschland 201812.10 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieGeheimnisvolle BotschaftenDeutschland 202012.55 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieRätselhafte BautenDeutschland 202013.40 Die Jagd nach den goldenen ArmreifenGroßbritannien 201614.25 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie verlorenen Schätze NinivesGroßbritannien 201815.10 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsDie Cheops-PyramideGroßbritannien 201415.55 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie verlorene Stadt der PharaonenGroßbritannien 201616.40 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis um Tutanchamuns GrabGroßbritannien 201617.30 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDer geheimnisvolle PharaoGroßbritannien 201818.15 Apokalypse ÄgyptenDas Geheimnis der PyramideGroßbritannien 201918.55 Apokalypse ÄgyptenDas Massengrab der KriegerGroßbritannien 2019( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Das Trojanische Pferd - Mythos und WahrheitSüdafrika 201921.40 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieGeheimnisvolle BotschaftenDeutschland 202022.25 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieRätselhafte BautenDeutschland 202023.05 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieVerlorenes WissenDeutschland 201823.50 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieBrisante FundeDeutschland 20180.35 Die Jagd nach den goldenen ArmreifenGroßbritannien 20161.20 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteMythos El DoradoGroßbritannien 20122.10 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Suche nach dem Heiligen GralGroßbritannien 20162.55 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie zehn PlagenGroßbritannien 20173.40 Die Arche Noah - Legende und WahrheitSüdafrika 20194.25 Das Trojanische Pferd - Mythos und WahrheitSüdafrika 2019Woche 17/20Montag, 20.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Karthagos vergessene KriegerDeutschland 20155.50 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie verlorenen Schätze NinivesGroßbritannien 20186.35 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsDie Cheops-PyramideGroßbritannien 20147.20 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie verlorene Stadt der PharaonenGroßbritannien 20168.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.05 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis um Tutanchamuns GrabGroßbritannien 20168.50 TäterjagdDer Fall Christophe BelleFrankreich 20189.35 TäterjagdDer Fall Anne BarbotFrankreich 201810.20 Ermittler!Monsieur XDeutschland 201910.50 Ermittler!Im Dunkel der NachtDeutschland 201811.20 Ermittler!Tatort Berlin11.50 Ermittler!Gefährliche DoppellebenDeutschland 201912.20 Ermittler!Beweise auf dem PrüfstandDeutschland 201812.50 Poker Brain - Im Kopf der Profi-ZockerDeutschland 201713.35 Mysterien des WeltallsMann? Frau? Oder beides?Mit Morgan FreemanUSA 2016( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Mythen-JägerDie SintflutGroßbritannien 201422.25 Mythen-JägerDer Pfarrer und der Heilige GralGroßbritannien 201423.10 ZDF-HistoryAngst vor Tod und Teufel. Die Geschichte des AberglaubensDeutschland 201923.55 Der Apokalypse-CodeSchlüssel zum letzten Buch der BibelDeutschland 20150.40 heute journal1.05 Wunderwerk Penis - Neues vom männlichen ZentralorganDeutschland 20161.50 ZDFzeitLust und LügeDie Deutschen und der SexDeutschland 20152.35 Leschs KosmosMythos GeschlechtWas Männer und Frauen wirklich unterscheidetDeutschland 20183.00 Leschs KosmosDie Macht von Ritualen: Richtschnur oder Risiko?Deutschland 20193.35 Leschs KosmosWie sich die Lebensuhr manipulieren lässtDeutschland 20204.00 Leschs KosmosBewegung - Universalmedizin mit NebenwirkungDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen )