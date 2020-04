Von Lina Saigol

HELSINKI (Dow Jones)--Nokia versucht sich laut einem Medienbericht gegen eine mögliche feindlich gesinnte Übernahme zu wappnen. Das Unternehmen, das beim Aufbau von 5G-Netzen hinter den Wettbewerbern Huawei und Ericsson hinterherhinkt, soll die Citi mit der Erarbeitung einer Verteidigungstrategie beauftragt haben, schreibt der Onlinedienst TMT Finance.

Der finnische Telekomausrüster könne auf eine Bewertung von mehr als 17 Milliarden US-Dollar kommen, hieß es.

Die Aktie reagiert am Vormittag mit einem Plus von nahezu 4 Prozent auf die Nachricht, im Mittagshandel liegt das Plus noch bei 2,3 Prozent.

Nokia hat zu dem Bericht bisher nicht Stellung genommen.

Analysten verweisen darauf, dass eine vollständige Fusion mit einem Rivalen mit ziemlicher Sicherheit die Aufmerksamkeit der Kartellbehörden auf sich ziehen würde. JP Morgan stellt fest, dass eine Kombination mit Samsung Electronics "wahrscheinlicher, aber nicht wesentlich wahrscheinlicher" sein könnte.

April 17, 2020

