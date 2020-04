Die Aktie der Deutschen Post ist gefragt wie selten zuvor. Die einen sehen in dem Unternehmen einen Profiteur der Corona-Krise, die anderen einen potenziellen Verlierer. Das Für und Wider spiegelt sich im Kursverlauf wieder. Erst fiel die Post-Aktie deutlich, dann formte sich ein V aus. Und jetzt - wie geht es weiter? Selten zuvor war das Interesse der Anleger in Deutschland an der Aktie der Deutschen Post so groß wie in den zurückliegenden Tagen und Wochen. Der Ausbruch der Coronavirus-Pandemie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...