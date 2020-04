Der deutsche Flottenmarkt könnte in Folge der Coronakrise 2020 um fast 50 Prozent nachgeben, so eine Analyse des Marktforschungsunternehmens Dataforce. Unternehmen, die bereits Neuwagen bestellt haben, können diese häufig nicht abholen und zulassen. Im April und Mai sei daher sogar mit einem Minus von 80 Prozent zu rechnen, so die Analysten weiter. Der Trend werde sich jedoch auch über den Lockdown hinaus fortsetzen. Gedämpfte Verkaufszahlen seien bis in den Oktober zu erwarten. Neben Restriktionen ...

