Grillen geht immer! (Teil 3: Die No-Gos beim Grillen)

Kaum wird es draußen wieder warm, zieht es die Männer an die Grills. Doch was so einfach aussieht, bedarf doch etwas Übung. Das perfekte Steak auf den Teller zu bringen will gelernt sein. Die folgenden Fauxpas dürfen Ihnen beim Grillen auf keinen Fall passieren! Beachten Sie dazu unsere marktEINBLICKE No-Go-Tipps zum Thema Grillen.

Die No-Go Liste des Grillens

Spiritus & Co.

Bitte keine Hektik beim Grillen! Kein Spiritus und sonstige chemischen Grillanzünder zum Anzünden - und der Fön bleibt ebenfalls im Bad!

Die Sparflamme

Oh, das ist peinlich. Mitten im Barbecue-Feeling geht die Flamme aus. Gasgriller haben immer eine Gasflasche in Reserve!

Essenreste am Rost

Ein Grillrost gehört nach jedem Event gereinigt! Monatelange alte Essensreste sind nur eklig und haben nichts mit Dry-Age zu tun. Einfach nach jedem Grillvorgang den Rost ausbrennen und mit einer Edelstahlbürste die Reste vom Rost entfernen.

Gekühltes Grillgut

Bitte nicht das Steak aus dem Kühlschrank direkt auf den Rost. Durch das kalte Grillgut sinkt die Temperatur des Grillrostes so stark ab, dass der Bratvorgang nicht richtig in Gang kommt. Dadurch bekommt man nur ein zähes und trockenes Stück Fleisch.

Angekohlte Steaks

In vielen Saucen sind Zucker, Melasse oder Honig. Diese werden schnell sehr dunkel und verbrennen. Das Fleisch verkohlt. Daher besser die Saucen ganz spät auftragen.

