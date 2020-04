NEW YORK (dpa-AFX) - Zaghafte Schritte in Richtung einer Wiederaufnahme wirtschaftlicher Aktivität sowie Hoffnungen auf eine mögliche Behandlung von Corona-Patienten haben am Freitag auf die US-Börsen positiv gewirkt. Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 2,21 Prozent auf 24 056,94 Punkte zu. Damit steuert der Leitindex auf ein Wochenplus von 1,4 Prozent zu. Bereits in der vergangenen Woche hatte sich der Dow um fast 13 Prozent erholt.



Marktanalyst Craig Erlam vom Währungsbroker Oanda Europe sprach von einem gleich "doppelten Glück" für Anleger. Dabei verwies er auf Pläne in den USA zur Rückkehr in die Normalität und damit den Beginn der Wiederaufnahme von Wirtschaftsaktivitäten. Zum anderen, und dies sei aktuell sogar noch wichtiger, könnte mit dem Mittel Remdesivir des Pharmakonzerns Gilead Sciences ein Medikament gegen das neuartige Coronavirus wirken.



Der breiter gefasste S&P 500 gewann am Freitag 1,95 Prozent auf 2854,11 Punkte. Der von Technologie-Aktien dominierte Nasdaq 100 rückte um 0,71 Prozent auf 8819,84 Punkte vor./ajx/he



US3755581036, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711

GILEAD SCIENCES-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de