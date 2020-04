Am Freitag um 17 Uhr ging neue Ausgabe des HSR mit einer besonderen Aktie online. Eins vorweg: Dieser Hot-Stock ist nichts für jedermann. Ein Investment am heutigen Tag ist ähnlich verrückt und ungewiss wie das im Jahr 2011 in Tesla oder 2016 in die damalige Black-Box Bitcoin Group. Doch das Depot 2030 ist gemacht für genau solche Investments am Limit. Nach einem Hintergrundgespräch mit einem Partner der Firma haben wir heute zugeschlagen.Denn in der Luftfahrtbranche mehren sich die Stimmen, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...