Oft werden die drei Metalle der Platingruppe Platin, Palladium und Rhodium aus demselben Metallerz gewonnen. Neben den "leichten' Metallen der Gruppe (Palladium, Ruthenium und Rhodium) gehören auch die "schweren' Platingruppenmetalle Platin, Osmium und Iridium dazu.Alle Platinmetalle sind Edelmetalle, die eine hohe Dichte haben und sich in ihren chemischen Eigenschaften ähneln. Sie fallen insbesondere bei der Kupfer- und Nickelherstellung als Nebenprodukt an.Metalle der Platingruppe sind hochgeschätzt und finden in vielen industriellen Produkten Anwendung. Ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften machen ihren Einsatz als Katalysatoren, in elektronischen Bauelementen, in Düngemitteln, Glas und medizinischen Geräten vorteilhaft.

