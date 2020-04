Wien (www.fondscheck.de) - Mit Wertverlusten von bis zu 40 Prozent beendeten viele - darunter auch prominente - Hedgefonds den März mit historischen Verlusten, so die Experten von "FONDS professionell".Wie der Nachrichtendienst Bloomberg berichte, würden sich darunter auch prominente Namen wie Ray Dalio (Bridgewater Associates), Michael Hintze (CQS), Adam Levinson (Graticule Asset Management) befinden, die bisher durch ihre langjährige Outperformance aufgefallen seien. Unterm Strich hätten drei von vier Hedgefonds Geld verloren, obwohl sie von Investoren vielfach eigentlich als Diversifikationsinstrumente zu klassischen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen eingesetzt würden. Mehrheitlich hätten sich im März weder Hedgefonds, die in Aktien investieren würden, noch jene, die in den Rentenmärkten aktiv seien, der schwierigen Situation entziehen können. ...

