ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat sich zum Wochenabschluss freundlich präsentiert. In mehreren Ländern wird über die allmähliche Aufhebung der strengen Ausgangsregeln und Kontaktverbote diskutiert. Damit verknüpft sich die Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Wirtschaft. In den USA hat Präsident Donald Trump am Vorabend die langsame Lockerung der Beschränkungen angekündigt. Dies werde "vorsichtig" Schritt für Schritt und "Bundesstaat für Bundesstaat" erfolgen. Positiv aufgenommen wurde ferner, dass ein Medikament des US-Unternehmen Gilead bei einigen Patienten Wirkung gezeigt hat.

Der SMI gewann 1,8 Prozent auf 9.613 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 96,78 (zuvor: 78,48) Millionen Aktien.

Die Adecco-Aktie führte den SMI mit einem Plus von 10,4 Prozent an. Im Handel wurde auf eine Vereinbarung der Zeitarbeitsfirmen Adecco, Randstad und Manpowergroup verwiesen. Diese wollen zusammenarbeiten, um Unternehmen und Mitarbeitern nach Covid-19-Lockerungsmaßnahmen eine reibungslose Rückkehr zum Arbeitsplatz zu ermöglichen. Grundsätzlich, so ein Händler, dürften Zeitarbeitsfirmen zu den Gewinnern der Krise gehören, denn die Nachfrage nach flexiblen Arbeitsmodellen zur besseren Kontrolle der Arbeitskosten dürfte steigen.

Aber auch andere konjunktursensible Aktien waren gefragt. So gewannen ABB 2,4 Prozent und Lafargeholcim 3,9 Prozent. Die Luxusgüterwerte Swatch und Richemont verteuerten sich um 3 bzw 2,5 Prozent. Die unlängst abverkauften Bankenwerte erholten sich mit der gestiegenen Risikofreude. UBS steigerte sich um 4,6 Prozent und Credit Suisse um 3,9 Prozent.

Die Lonza-Aktie drehte im Handelsverlauf 0,3 Prozent ins Minus, nachdem Erstquartalszahlen zunächst gut aufgenommen worden waren. Die Analysten von Baader Helvea urteilten, das Unternehmen habe wie erwartet und im Rahmen der Unternehmensprognose ein starkes erstes Quartal gezeigt. Allerdings bemängelt Baader den fehlenden Ausblick. Gerade die mit der Autobranche und der Industrie eng zusammenarbeitenden Lonza-Sparten dürften im zweiten Quartal stärker von Rückgängen betroffen werden.

Roche stiegen 1,9 Prozent, nachdem der Pharmakonzern die Entwicklung eines neuen Covid-19-Antikörpertests angekündigt hatte. Der Test werde ab Anfang Mai in einigen Ländern Europas zur Verfügung stehen. Auch befinde man sich mit der FDA in Gesprächen über eine Zulassung in den USA.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2020 11:43 ET (15:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.