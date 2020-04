Die Wiener Börse hat am Freitag mit klaren Aufschlägen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg um 3,16 Prozent auf 2.070,07 Einheiten. Der ATX-Prime gewann 2,91 Prozent auf 1.065,33 Punkte.Dank positiver Signale in der Corona-Pandemie griffen Anleger am heutigen Handelstag bei Aktien kräftig zu. Laut Medienberichten dürfte ein Medikament des US-Pharmakonzerns Gilead Sciences erste Erfolge bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...