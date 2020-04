FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende verabschiedet. Der Erfolg des Medikaments Remdesivir von Gilead Sciences bei einigen Corona-Behandlungen weckte Hoffnungen, dass die Coronavirus-Krise schneller als bislang befürchtet überwunden werden kann. Gut kamen an der Börse auch Pläne von US-Präsident Donald Trump zur Wiedereröffnung der US-Wirtschaft Anfang Mai an.

Stützend wirkten ferner Konjunkturdaten aus China. Das chinesische BIP ist im ersten Quartal 2020 weniger deutlich als befürchtet eingebrochen: Im Jahresvergleich fiel es um 6,8 Prozent, Ökonomen hatten 8,3 Prozent vorausgesagt. Der DAX gewann 3,1 Prozent auf 10.626 Punkte. Im Tageshoch stand der Index bei 10.757. Zeitweise stützte Eindeckungsbedarf im Zusammenhang mit dem kleinen Verfall am Terminmarkt stärker.

Konjunktursensible Aktien gesucht

Konjunkturzyklische Werte legten kräftig zu: MTU sprangen um 4,9 Prozent und Heidelbergcement um 6,2 Prozent. Siemens stiegen um 3,5 Prozent und BASF um 4,6 Prozent. Bei den Automobilwerten zogen BMW um 5,2 Prozent und VW um 6,4 Prozent an. Airbus legten 6,7 Prozent zu - hier half neben einer positiven Studie auch die Nachricht, dass Konkurrent Boeing die Produktion nächste Woche wieder langsam anfahren will.

Bankentitel waren gesucht. Hier stützte die Entscheidung der EZB, dass Banken ihre Risiken im Handelsgeschäft mit weniger Eigenkapital unterlegen müssen. Für die Deutsche Bank ging es daraufhin um 4,3 Prozent nach oben.

Thyssenkrupp von Studie gestützt

Kräftige Kursgewinne zeigten die gebeutelten Aktien von Thyssenkrupp. Die Citi empfiehlt sie nun zum Kauf mit Ziel 8,50 Euro. Entsprechend schossen die Titel um 9,2 Prozent nach oben auf 5,89 Euro. Bei Hellofresh wurden nach der Rally dagegen Gewinne mitgenommen - die Aktie verlor 4,3 Prozent. Drägerwerk büßten 3,1 Prozent ein.

Norma zogen kräftig um 11,2 Prozent an. Ein Händler verwies auf die solide Liquiditätssituation des Unternehmens sowie das robuste Wassermanagement-Geschäft. Die Aufschläge relativieren sich allerdings, wenn man bedenkt, dass die Aktie seit Jahresbeginn 50 Prozent an Wert verloren hat.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 143,3 (Vortag: 106,1) Millionen Aktien im Wert von rund 5,64 (Vortag: 3,89) Milliarden Euro. Es gab 29 Kursgewinner und einen -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.625,78 +3,15% -19,80% DAX-Future 10.622,50 +2,81% -18,85% XDAX 10.631,59 +3,09% -19,06% MDAX 22.356,36 +2,59% -21,04% TecDAX 2.871,08 +1,93% -4,77% SDAX 10.134,00 +2,57% -19,01% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,71 -7 ===

