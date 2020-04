MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Deutsche Post von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 40 auf 35 Euro gesenkt. Der Logistikkonzern sei stark genug, um die virusbedingten Turbulenzen zu überstehen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete Obst mit seinen reduzierten Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) bis 2021./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 15:21 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

