Medienmitteilung

Die Aktionäre der ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrates

Zürich, 17.04.2020 -

Die Aktionäre der ASMALLWORLD AG haben an der heutigen ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt.

Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung der ASMALLWORLD AG und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019 mit 99,7% der Stimmen. Zudem erteilten sie dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung die Entlastung mit 91,1% der Stimmen. Der Jahresverlust der Gesellschaft wird auf die neue Rechnung vorgetragen (99,7% der Stimmen).

Michael Manz (99,8% der Stimmen), Jan Luescher (99,6% der Stimmen) und Alexander Koenig (99,6% der Stimmen) wurden für eine weitere Amtszeit von zwölf Monaten als Mitglieder des Verwaltungsrates wiedergewählt. Michael Manz wurde als neuer Verwaltungsratspräsident bestätigt.

Alexander Koenig (99,2% der Stimmen) und Michael Manz (99,8% der Stimmen) werden weiterhin auch dem Vergütungsausschuss des Unternehmens vorstehen. Auf Empfehlung des Verwaltungsrates wählten die Aktionäre auch PricewaterhouseCoopers als Revisionsstelle der ASMALLWORLD AG für ein weiteres Jahr (99,9% der Stimmen) und die bellpark legal AG als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Aktionäre (100% der Stimmen).

Darüber hinaus genehmigten die Aktionäre die Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021 (98,7% der Stimmen), das Fixgehalt der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 (99,0% der Stimmen), das variable Gehalt der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 (98,6% der Stimmen), sowie eine leistungsbezogene Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 (98,6% der Stimmen).

An der Generalversammlung waren 7'794'215 Aktien, 69% des Aktienkapitals, vertreten.

Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com.

Die ASMALLWORLD Gruppe

ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Der Fokus liegt dabei auf Erlebnissen, der moderne Form von Luxus.

Aufbauend auf dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD, betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert und es ihnen ermöglicht, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Bekanntschaften zu knüpfen.

ASMALLWORLD-Mitglieder treten dabei über die ASMALLWORLD App und Website in Kontakt, wo sie Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, andere Mitglieder kennenlernen und eine Vielzahl an Reiseprivilegen geniessen.

Mitglieder haben auch die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von regelmässigen lokalen Treffen in den Grossstädten dieser Welt, sowie Zugang zu exklusiven Shows, Galas, Ausstellungen, oder grossen Sportereignissen bis hin zu grösseren Wochenenderlebnissen an Hotspots wie Saint-Tropez oder Gstaad.

Ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem zählen:

ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung anbietet

ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und die einmalige «ASMALLWORLD Preferred Rate» anbietet (Go-Live geplant für Q1 2020)

ASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt.

First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen.

The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet.

Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten:
www.asmallworldag.com
www.asw.com
www.first-class-and-more.de
www.first-class-and-more.com
www.asmallworldprivate.com
www.asmallworldcollection.com
www.finestclubs.com
www.asmallworldhospitality.com
www.north-island.com

Kontakt:
ASMALLWORLD AG 
Jan Luescher, CEO 
Bellerivestrasse 241 
CH-8008 Zurich 
press@asw.com