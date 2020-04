The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.04.2020ISIN NameDE000A0Q8NC8 L+G-L+G G.MINING U.ETF DZDE000A0Q8NE4 L+G-L+G R.2000 US S.C. DZDE000A0X8994 L+G-L+G DAX DAILY 2X L.DZDE000A0X9AA8 L+G-L+G DAX D.2X SHORT DZDE000A1CXBV8 L+G-L.DAT.A.COMM.U.ETF DZDE000A1XEFE1 L+G-L+G E FD MSCI CH.A DZDE000A1XE2Q3 L+G-L+G US EN.INF.MLP DZDE000A12GJD2 L+G-L+G R.GBL ROB.AUTO.DZDE000A14ZT85 L+G-L+G CYB.SEC.U.ETF DZDE000A2DQ7P3 L+G-L+G A.COMMODITIES DZDE000A2DQ7Q1 L+G-L.D.A.C.XA.L.UETF DZDE000A2H9VG9 L+G-L+G BATT.V.-CHAIN DZDE000A2H9VH7 L+G-L+G ECOM.LOGISTICS DZDE000A2H9VJ3 L+G-L+G PHARMA BREAKTHR.DE000A2PADM1 L+G EU.EX. UK EQ. EOA DZDE000A2PADP4 L+G GLOBAL EQUITY DLA DZDE000A2PADQ2 L+G-JAPAN EQUITY DLA DZDE000A2PADR0 L+G US EQUITY DLA DZDE000A2PANR9 L+G-AP.EX JN EQ DLA DZDE000A2PPAT0 L+G-L+G CLEAN WATER DZDE000A2PPAU8 L+G-L+G ART.INTEL.DE000A2PPAV6 L+G-L+G HLTHC.BRK. DZDE000A2PWZC9 L+G-EU.EQ.RES.EXC.EOAC DZDE000A2PWZD7 L+G-US EQ.RE.EX.UC. DZUS01877R1086 ALLIANCE RES PARTS UTSUS1314761032 CALUMET SPEC. PRODS UTSUS15911M1071 CHANGYOU.COM LTD.ADR CL AUS23311P1003 DCP MIDSTREAM L.P. UTSUS8746961072 TALLGRASS EN.CL.A R.L.P.I