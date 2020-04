NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ceconomy nach einem Zwichenbericht auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Veröffentlichung sei nicht unerwartet, wenn auch außer der Reihe gekommen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie verwies darauf, dass der Elektronikhändler wegen des schwachen März-Monats im abgelaufenen Quartal nun ein negatives operatives Ergebnis verbucht habe, wobei Kostensenkungen bereits gewirkt hätten./ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 18:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2020 / 18:21 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007257503

