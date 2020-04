Die Kurse der US-Anleihen haben am Freitag größtenteils nachgegeben. In den USA gibt es erste zaghafte Schritte in Richtung einer Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivität. Zudem gibt es vage Hoffnung auf eine mögliche Behandlung von Corona-Patienten durch ein Mittel des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences.Wirklich belastet hatten diese Nachrichten die Festverzinslichen anfangs zwar nicht, Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...