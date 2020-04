SAN MATEO (IT-Times) - Der Action-Kamera Spezialist GoPro hat eine umfassende Restrukturierung des Unternehmens angekündigt und will zahlreiche Mitarbeiter entlassen. GoPro Aktie - RestrukturierungGoPro Inc. kündigt an, mehr als 200 Stellen abzubauen und den Vertrieb des Unternehmens zu verlagern, um...

Den vollständigen Artikel lesen ...