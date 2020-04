Weiterhin tendieren die globalen Aktienmärkte ungebrochen aufwärts. Und dies ist nicht nur aus Performancesicht erfreulich, sondern auch in der Tat zunehmend durch positive ökonomische und medizinische Begleitumstände gestützt.Zum einen bauen sich von medizinischer Seite nun seit rd. 2 Wochen erfreulicherweise die täglichen Neuinfektionszahlen mit dem Corona-Virus zwar langsam, aber doch relativ kontinuierlich in allen aktuellen "Corona-Hochburgen" absoluter Infektionszahlen, d.h. insbesondere USA, Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und Großbritannien zunehmend ab. Deutschland steht in diesem Rückgangstrend innerhalb dieser genannten Länder dabei derzeit sogar noch am positivsten dar.

Den vollständigen Artikel lesen ...