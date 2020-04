von Felix Petruschke, Euro am SonntagDarf es auch etwas mehr sein? Gold-Kreditkarten richten sich an Kunden, die sich nicht mit einer einfachen Standardkarte zufriedengeben möchten, sondern mehr wollen. Das sieht dann meist so aus: Der Kunde zahlt höhere Gebühren, bekommt dafür aber auch verschiedene Zusatzleistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...