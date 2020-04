Telekom-Aktie generiert kurzfristig reichlich Kurspotenzial!

Nach dem Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint startete die neue T-Mobile US am 1. April 2020. Ein wichtiger Meilenstein für die Deutsche Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508). Auch aus Sicht der Point & Figure Charttechnik ist die Aktie des DAX-Konzerns kaufenswert.

Zusammenfassung:

- " Long ", im neuen Aufwärtstrend (1) durch Kaufsignal (2) durch Überschreiten Dreifachtop bei 12,30 € im noch übergeordneten Abwärtstrend (3).

- Kursziel Min. 15,50 € (+25% Gewinn)

