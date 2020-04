DGAP-Media / 2020-04-18 / 08:43 Pressemitteilung zu Corona-Schutzausrüstung *vbw startet Plattform für Bündelung von Angebot und Nachfrage * (München, 17.04.2020). Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie gibt es eine hohe Nachfrage sowohl nach Medizinprodukten und persönlicher Schutzausrüstung als auch nach weiteren Produkten, von denen man sich einen Effekt auf das Infektionsgeschehen und damit auf die Sicherheit der Menschen erhofft. Gerade aufgrund der behutsamen Lockerungen für das Tätigwerden der Wirtschaft in einem sicheren Arbeits- und Kundenumfeld entsteht ein schneller und enormer Bedarf nach solchen Gütern. Mit unserer Plattform als Beitrag zur marktkonformen Deckung dieser Bedarfe setzt die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. die Plattform www.plattform-corona-schutzprodukte.de [1] auf, die ab Montag, den 20. April 2020, zur Verfügung steht. "Viele bayerische Unternehmen haben einfache und oft auch sehr innovative Alternativen entwickelt, um im Alltag mit den Infektionsrisiken umzugehen. Mit unserer Plattform bekommen die Unternehmen die Möglichkeit, kostenlos auf ihre Produkte hinzuweisen. Im Gegenzug können Unternehmen, die auf der Suche nach solchen Gütern sind, direkt Kontakt zu den entsprechenden Anbietern herstellen", erklärte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Bei der Plattform geht es in erster Linie um Produkte in den Bereichen Mund-Nase-Schutz (nicht zertifiziert), Schutzschilde, Schutzwände, Einwegkleidung und Desinfektionsmittel. Sie wird laufend um weitere Dienste ergänzt, darunter die Möglichkeit, freie Produktionskapazitäten für die Herstellung entsprechender Produkte zu melden oder Kooperationspartner zu suchen. Wie bisher ist die vbw für die Beschaffung der zur Bekämpfung des Corona-Virus wichtigen Güter Kooperationspartner der bayerischen Staatsregierung. Kontakt: Tobias Rademacher, Tel. 089-551 78-399, E-Mail: tobias.rademacher@ibw-bayern.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: vbm / ibw Schlagwort(e): Politik 2020-04-18 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 1024579 2020-04-18 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c707d988ad4d6efe81c92e99c13dba3c&application_id=1024579&site_id=vwd&application_name=news

