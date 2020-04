Unterföhring (ots) - Home-Schooling mit Luke Mockridge macht Spaß! Die vierte Staffel der SAT.1-Show "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" legt am Freitagabend mit starken 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern einen hervorragenden Start hin. 5,72 Millionen Zuschauer schalten am Freitagabend ein und verfolgen, wie Sarah Lombardi und Özcan Cosar erfolgreich die Fragen der Grundschule, Mittel- und Oberstufe meistern und damit 20.000 Euro für die Grundschule Norderney und das Gymnasium in Michelstadt erspielen.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 18.04.2020 (vorläufig gewichtet: 17.04.2020)Fotos zu "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" unter www.presse.sat1.de/lukemockridgePressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHPetra DandlSenior PR Manager Show & ComedyCommunications & PRTel. +49 [89] 9507-1169Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktionKathrin BaumannTel. +49 [89] 9507-1170Kathrin.Baumann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4574128