Das Shanghaier Unternehmen Aiways hat für die Entwicklung seines autonomen Laderoboters sieben Patente in Europa und China erhalten. Das Gerät namens CARL wird per App aktiviert, findet das E-Auto selbstständig und dockt automatisch an, ohne dass der Fahrer vor Ort sein muss. Die Patente für CARL beziehen sich sowohl auf das Design des Roboters als auch auf die Ladetechnik, teilt Aiways mit. Das Gerät ...

