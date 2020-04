Im mehrheitlich republikeigenen Stromkonzern Verbund wird Vizechef Michael Strugl Anfang Jänner 2021 dem langjährigen Generaldirektor Wolfgang Anzengruber als neuer Vorstandsvorsitzender nachfolgen. Das berichten die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) in ihrer Samstag-Ausgabe.Fixiert hat das der Aufsichtsrat des börsennotierten Unternehmens dem Bericht zufolge bereits in einer Sitzung am 17. ...

