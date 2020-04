MADRID (dpa-AFX) - Im von der Corona-Pandemie schwer betroffenen Spanien hat die Zahl der Todesopfer die Marke der 20 000 durchbrochen. Binnen 24 Stunden seien 565 infizierte Menschen ums Leben gekommen, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag in Madrid mit. Das waren 20 weniger als am Vortag. Die Gesamtzahl der Corona-Toten kletterte am Samstag auf 20 043. Damit liegt das Land an dritter Stelle hinter den USA und Italien.



Allerdings haben die Todesopferzahlen der vergangenen Tage etwas weniger Aussagekraft, denn die Zentralregierung bemüht sich seit Freitag zusammen mit den jeweiligen Regionen des Landes um eine Vereinheitlichung der Erfassungs- und Mitteilungsmechanismen, nachdem man einige Probleme festgestellt hatte.



Die seit Mitte März und noch mindestens bis Mitternacht des 25. April geltende strikte Ausgangssperre zur Bekämpfung trägt aber offenbar kontinuierlich Früchte. Spanien befinde sich in einer Phase, in der sich die Übertragungsgeschwindigkeit des Virus deutlich verlangsame, sagte am Samstag der Chef der Behörde für Gesundheitliche Notfälle (CCAES), Fernando Simón. Für die nächsten Tage erwarte man "einen noch stärkeren Rückgang der Zahlen".



Innerhalb der vergangenen 24 Stunden kamen den amtlichen Angaben zufolge knapp 4500 neue Ansteckungsfälle hinzu, die Gesamtzahl der erfassten Infektionen erhöhte sich demnach auf knapp 192 000. Die schon seit über zwei Wochen fast stetig abnehmend Zuwachsrate betrug somit rund 2,4 Prozent. Zeitweilig waren im Corona-Hotspot Spanien Anstiege von mehr als 20 Prozent verzeichnet worden.



Gleichzeitig stieg die Zahl der Corona-Patienten, die als genesen gelten, um mehr als 3000 auf knapp 75 000. Nach Behördenangaben nahm der Druck auf Krankenhäuser und Intensivstationen, die in einigen Regionen kurz vor dem Kollaps standen, weiter ab./er/DP/nas