GoldIn der abgelaufenen Handelswoche setzte der Goldpreis seine Aufwärtsbewegung der Vorwoche zunächst fort und erreichte dabei ein neues Jahreshoch von 1.747,74 Dollar, gab aber in der zweiten Wochenhälfte die Gewinne wieder ab. Im Wochenvergleich verbleibt ein kleiner Verlust von 0,8 % oder 13,27 Dollar. Dazu trug auch ein weiter erstarkender US-Dollar bei, der 0,56 % auf 1,087 Dollar je Euro zulegte.Ein Blick auf den langfristigen Wochenchart zeigt, dass der Goldpreis sich gerade an der Widerstandszone vom Januar 2013 abarbeitet. Ein langer oberer Docht ist im Candlestick-Chart zwar eher negativ zu werten, aber angesichts der charttechnischen Gesamtlage auch nicht über zu bewerten. Die Tatsache, dass der Goldpreis ein deutlich höheres Wochenhoch auf halbem Wege in Richtung 1.800 Dollar erreicht hat, zeigt, dass die Aufwärtskräfte anhaltend stark sind, auch wenn sich diese nicht immer im Wochenschlusskurs widerspiegeln.

Den vollständigen Artikel lesen ...