HelloFresh: Weiterer Wachstumsschub?

Zwar konnte das in Berlin ansässige Unternehmen HelloFresh (WKN: A16140 / ISIN: DE000A161408) bereits im Januar und Februar ein starkes Wachstum verzeichnen, so richtig Fahrt nahm die Zahl der Bestellungen aber erst in der zweiten März-Hälfte auf und damit zur Zeit der in Deutschland geltenden Ausgangsbeschränkungen.

Nun rechnet HelloFresh mit einem Quartalsgewinn in Höhe von 55 bis 75 Mio. Euro, nachdem im zurückliegenden Jahr im gleichen Zeitraum noch ein Verlust von 26 Mio. Euro verbucht wurde. Die Umsatzerlöse werden auf 685 bis 710 Mio. Euro prognostiziert, was einem Zuwachs von rund zwei Dritteln im Vergleich zum ersten Quartal 2019 entsprechen würde.

Den vollständigen Artikel lesen ...