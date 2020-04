Mit der geringeren Anzahl an Neuinfektionen durch das Coronavirus wird an den Aktienmärkten schon fast wieder eine heile Welt gefeiert. Die Kurse, die noch im März einen atemberaubenden Einbruch erlebten, ziehen mittlerweile wieder täglich an. Ist bereits die Chance verpasst, sich günstig am Aktienmarkt zu positionieren?

Wahrscheinlich nicht, denn aus unserer Sicht vernachlässigt der Markt aktuell die negativen Folgen auf die wirtschaftliche Entwicklung. So geht nicht nur der IWF davon aus, dass die größte Wirtschaftskrise seit 1929 folgen wird. Mit mehr Menschen, die nach einer Corona-Infektion als geheilt gelten, steigen die Aktienkurse.

Oft liest man in diesen Tagen, dass es die Gelegenheit wäre, sich günstig zu positionieren. Andererseits warnen erfahrene Börsenprofis vor einem heftigen Bärenmarkt. Aus unserer Sicht reagieren die Märkte aktuell sehr stark auf positive Signale, lassen aber negative Impulse teilweise sogar komplett unbeachtet.

Die Arbeitslosenzahlen in den USA steigen steil und dürften die konsumlastige US-Wirtschaft hart treffen. Natürlich wirken die Maßnahmen der Politik und der Notenbanken unterstützend, allerdings rechnen wir vor allem nach der Präsentation der Zahlen zum ersten Quartal wieder mit etwas mehr Ernüchterung.

Wie bereits erwähnt, betrachten wir die aktuelle Bewegung in den vergangenen Tagen vielmehr als eine technische Reaktion auf den vorausgegangenen Einbruch im DAX. Der Bereich zwischen 11000 und 11500 Punkten dürfte sich daher ...

